Poels opgeschrikt op 'belangrijkste dag carrière': 'Zoiets nog niet meegemaakt'

Wout Poels in de bolletjestrui - ANP

Alle ogen zijn vandaag op Wout Poels gericht. De Nederlander beleefde gisteren een tumultueuze avond met zijn ploeg Bahrain Victorious en verdedigt vandaag zijn bolletjestrui. De Franse politie deed woensdagavond een inval in het rennershotel, waarbij trainingsresultaten werden opgevraagd en de teambus en hotelkamers werden onderzocht. De onverwachte inval deed de ploeg, en Poels, opschrikken. "Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt, dus het was wel een bijzondere ervaring. Ik heb gewoon rustig meegewerkt." Het verstoorde ook - logischerwijs - de voorbereiding van de renner. "Maar ja, ik moet de knop omzetten. Het kan de belangrijkste dag in mijn wielercarrière worden." Bekijk hieronder het interview met Poels over de inval en zijn kans op de bollentrui.

Poels voor 'belangrijkste dag in carrière': 'Mijn streep ligt op de Tourmalet' - NOS

Poels denkt met name dat hij punten moet pakken op de Tourmalet, de eerste echte beklimming van de dag. "Wat er daarna gebeurt, heb ik niet in de hand." Poels, die de bollentrui zondag heroverde nadat hij eerder in de Tour ook al een dag leider van het bergklassement was geweest, kan na Steven Rooks (1988) en Gert-Jan Theunisse (1989) de derde Nederlander worden die met het tricot om zijn schouders Parijs binnenrijdt. Zwaar? Meer punten De 33-jarige Limburger zal zijn koppositie vandaag met hand en tand moeten verdedigen. Als hij standhoudt in de zware bergrit naar Luz Ardiden, dan is de kans groot dat hij zondag op het podium in de Franse hoofdstad staat. De renner van Bahrain Victorious zag in de koninginnenrit van woensdag Tadej Pogacar, de leider in het algemeen klassement, dichterbij komen. De Sloveen staat nu tweede in het bergklassement met 67 punten, terwijl Poels bovenaan staat met 78 punten. Hoe zwaarder een beklimming is, hoe meer punten er te verkrijgen zijn. Daarom is in de etappe van vandaag het hoge aantal van 62 punten te verdienen.

Bergklassement na zeventiende etappe - ANP

Zo staan er twee zware beklimmingen van de buitencategorie op het programma, respectievelijk de Col du Tourmalet en de aankomst bergop in Luz Ardiden. De renner die op de Tourmalet als eerste aankomt, mag twintig punten bijschrijven. De zeven renners die volgen, krijgen ook punten voor het bergklassement. Vijftien voor de nummer twee en twee punten voor degene die als achtste boven arriveert. Bij de laatste beklimming wordt het puntentotaal voor de eerste acht renners zelfs verdubbeld. In de drie etappes na vandaag zijn nog maar twee punten te verdienen, waardoor het logischerwijs alleen nog een kwestie van veilig naar Parijs fietsen is. Oud-wielrenner Tom Veelers onderschrijft het belang van de rit van vandaag. "Het is bij wijze van spreken mogelijk dat de nummer tien van het bergklassement er alsnog met de bolletjestrui vandoor gaat." Onbedoeld punten pakken Hij denk echter niet dat dit gaat gebeuren. Volgens Veelers is Pogacar niet echt bezig met de bolletjestrui, maar kan de Sloveen bij het verdedigen van de gele trui 'onbedoeld' heel wat bergpunten verdienen. "Hij heeft gisteren al een ritoverwinning geboekt en zal niet uit zichzelf ten aanval trekken, maar hij moet natuurlijk wel reageren op zijn concurrenten voor de gele trui. Vanuit zijn rol als volger pakt hij dan punten voor de bolletjestrui en is hij toch een favoriet."

Tom Veelers in de Tour de France van 2013 - ANP