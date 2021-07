Peter R. de Vries overleden na aanslag

Peter R. de Vries is na de aanslag van vorige week dinsdag overleden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van zijn familie. Hij is in het bijzijn van zijn familieleden overleden, meldt de zender. Hij was 64 jaar.

"Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen", schrijven zijn nabestaanden in een verklaring. "We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

De nabestaanden vragen rust om het overlijden te verwerken. Informatie over wanneer er afscheid zal worden genomen van De Vries zal volgen als er een beslissing over is genomen.

Twee aanhoudingen

De misdaadjournalist werd op dinsdag 6 juli rond 19.30 uur onder vuur genomen in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Daarbij werd hij in zijn hoofd geraakt. De moordaanslag was niet ver van de studio van tv-programma RTL Boulevard, waar hij die avond als deskundige te gast was geweest.

Na de aanslag werden twee mannen aangehouden op de A4 bij Leidschendam: de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. De politie ziet G. als de vermoedelijke schutter en E. als de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto. Vrijdag werd bepaald dat zij langer in voorarrest blijven.

Lange carrière

De Vries begon zijn journalistieke carrière in 1978 als verslaggever bij De Telegraaf. In 1987 kwam zijn boek De ontvoering van Alfred Heineken uit. Daarin beschreef hij de ontvoering van Heineken en diens chauffeur Ab Doderer vanuit het oogpunt van een van de ontvoerders, Cor van Hout, met wie hij bevriend raakte.

Datzelfde jaar vertrok hij bij de krant en werd hij hoofdredacteur van het weekblad Aktueel. Later maakte hij samen met Jaap Jongbloed het televisieprogramma Crime Time. In 1991 ging De Vries verder als zelfstandig misdaadjournalist.

Het tv-programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever betekende zijn definitieve tv-doorbraak bij het grote publiek. "Het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklacht, verdedigt" was vanaf 1995 bijna zeventien jaar lang op tv te zien.

De misdaadverslaggever werd door onterecht veroordeelden en nabestaanden van slachtoffers geroemd om zijn standvastigheid en vermogen om zaken aan het licht te brengen. Zo beet hij zich onder meer vast in de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord, de verdwijning van Natalee Holloway, de zaak-Nicky Verstappen en de zaak-Tanja Groen, en was hij vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi.