Bach stelt Japan gerust: 'Geen nieuwe besmettingen door Spelen'

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft de Japanse bevolking bezworen dat er geen gezondheidsrisico's kleven aan de Zomerspelen van Tokio. "Iedere atleet gaat bij aankomst in quarantaine", hield de Duitser het gastland voor.

Nog altijd heerst er in Japan grote bezorgdheid over een nieuwe uitbraak van het coronavirus, nu de instroom van 78.000 atleten uit 205 landen op gang is gekomen. Donderdag registreerde de Japanse overheid 1308 nieuwe gevallen van Covid-19 op een aantal van slechts 2262 coronatesten. Dat is het hoogste aantal sinds januari van dit jaar.

Een week eerder werden 896 besmettingen gemeld. Het totale aantal doden als gevolg van corona is in Japan inmiddels opgelopen tot 15.000.

Uitgeklede openingsceremonie

Eerder maakte het IOC bekend dat het aantal toeschouwers tijdens de openingsceremonie op 23 juli uit voorzorg niet boven de 1.000 uit zal komen. Het nationaal stadion van Tokio, dat plaats biedt aan 68.000 toeschouwers, wordt slechts bevolkt door een selecte groep hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van sponsors. De Japanse keizer Naruhito zal de Olympische Spelen officieel openen.

De geruststellende woorden van Bach gingen vooraf aan een bezoek dat de IOC-preses vrijdag brengt aan Hiroshima. Bach reist naar de stad in het westen van Japan, die in augustus 1945 werd verwoest door een Amerikaanse atoombom, in het kader van de olympische wapenstilstand. Bij de nucleaire aanval op de stad van 350.000 inwoners kwamen in totaal 140.000 mensen om het leven.

Tegelijkertijd is John Coates, de vice-voorzitter van het IOC, aanwezig in Nagasaki, de stad die in de Tweede Wereldoorlog eveneens getroffen werd door een nucleair bombardement.