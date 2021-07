Teleurstelling in Heerlen na vertrek DSM, gemeentebestuur spreekt van 'ereschuld'

In Heerlen wordt teleurgesteld gereageerd op het vertrek van DSM, dat vanochtend aankondigde het hoofdkantoor naar Maastricht te verplaatsen. Het gemeentebestuur spreekt tegen 1Limburg van een 'ereschuld' van het chemiebedrijf.

"Al meer dan een eeuw is DSM (Dutch State Mines) een baken van vertrouwen voor onze stad en de hele mijnstreek. Het bedrijf, waarvoor Heerlenaren onder zeer zware omstandigheden járenlang de handen uit de mouwen hebben gestoken, bleef Heerlen als standplaats altijd trouw en dat was iets om trots op te zijn", zegt burgemeester Roel Wever tegen 1Limburg. "Dat deze band nu wordt verbroken vinden wij eerlijk gezegd zéér teleurstellend."

De nieuwe locatie is gevestigd in het centrum van Maastricht. "Het huidige hoofdkantoor van DSM in Heerlen is jarenlang een goede thuisbasis geweest", schrijft DSM. Het bedrijf zegt diverse mogelijkheden te hebben verkend om zijn kantoreninfrastructuur in Limburg toekomstbestendig te maken.

DSM zegt nauw te gaan samenwerken met de gemeente Heerlen om een geschikte nieuwe eigenaar voor het kantoor in Heerlen te vinden.