Europese Commissie begint strafprocedures tegen Polen en Hongarije om lhbti-beleid

De Europese Commissie start strafprocedures tegen Hongarije en Polen vanwege het lhbti-beleid in die twee landen. Dat laat voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie weten in een verklaring.

Brussel start de procedure tegen Hongarije vanwege de anti-lhbti-wet, waarmee voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit wordt verboden. Ook stelt Brussel een onderzoek is vanwege een verplichte waarschuwing op een kinderboek over een lesbische Assepoester.

De procedure tegen Polen wordt opgestart vanwege de zogeheten 'lhbti-vrije zones', die in verschillende Poolse regio's en gemeenten van kracht zijn.

Emotionele discussie

"Europa zal nooit toestaan dat delen van onze samenleving worden gestigmatiseerd", zegt Von der Leyen. "Of het nu is vanwege van wie ze houden, vanwege hun leeftijd, hun etniciteit, hun politieke opvattingen of hun geloof."

De Hongaarse anti-homowet leidde onder meer tot een emotionele discussie op een Europese top. Premier Rutte zei tegen de Hongaarse premier Orbán dat hij maar uit de Unie moest stappen, "als het je niet bevalt".

De twee landen hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de procedure. Als die reactie tekortschiet, kan de commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen.