Robben zet jaar na comeback definitief een punt achter zijn loopbaan

Robben keerde vorige zomer na een jaar afwezigheid terug op de voetbalvelden. Uit clubliefde, zei de aanvaller destijds. Als een andere club dan FC Groningen bij hem had aangeklopt had hij 'nee' gezegd. Maar de comeback werd niet wat hij ervan gehoopt had.

"Het voetbalhart wilde graag verder, vooral met dat uiteindelijke doel van een volle Euroborg in het vooruitzicht", aldus Robben op de website van FC Groningen. "Maar de beslissing om te stoppen is eerlijk en realistisch. Daarom ben ik vanaf vandaag geen speler meer, maar supporter van onze FC."

De 96-voudig international van Oranje noemde de beslissing te stoppen "heel moeilijk, omdat het verstand en de emotie recht tegenover elkaar stonden". Uiteindelijk won het verstand het dus, waardoor Robben profvoetballer-af is.

Robben debuteerde op 2 december 2000 namens FC Groningen in het profvoetbal. Anderhalf jaar later verkaste hij naar PSV, waarna hij via Chelsea en Real Madrid in 2009 bij Bayern München belandde.

In München vierde Robben zijn grootste successen. Met Bayern werd hij acht keer kampioen van Duitsland en won hij de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.

In 2014 werd Robben verkozen tot Sportman van het Jaar.

Voor de wedstrijd van FC Groningen tegen FC Emmen deed Robben zijn warming-up op de muziek van Oostenrijkse band Opus, net als Diego Maradona ooit deed: