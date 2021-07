Werkgever mag dragen hoofddoek verbieden, zegt het Europees Hof opnieuw

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft nogmaals geoordeeld dat werkgevers het zichtbaar dragen van religieuze of politieke symbolen mogen verbieden. Zo'n verbod kan gerechtvaardigd zijn als een werkgever tegenover zijn klanten neutraliteit wenst uit te stralen of sociale conflicten wil vermijden, oordeelde het hof.

Zo'n verbod moet wel opwegen tegen de "oprechte behoefte" van de werknemer om zo'n symbool te dragen. De werkgever moet ook rekening houden met de nationale wetgeving wat betreft vrijheid van religie.

De zaak bij het Hof was de voortzetting van twee Duitse rechtszaken over moslima's die van hun werkgevers geen hoofddoekj mochten dragen. De een werkte op oecumenisch kinderdagverblijf, de ander in drogisterijketen. Duitse rechters moeten nu opnieuw naar hun zaken kijken.

Eerdere uitspraak

De uitspraak sluit aan bij een uitspraak van het Hof uit 2017 in een zaak van een Belgische en een Franse vrouw. Ook die gingen over het dragen van hoofddoek op het werk.

Ook toen was het oordeel dat een werkgever het dragen van politieke of religieuze symbolen om bepaalde redenen mag verbieden, zolang er geen sprake is van discriminatie.