Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Oud-voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat in september alle feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist boven tafel moeten zijn.

De minister van Justitie en Veiligheid wil precies weten welke informatie over de beveiliging op welk moment bij welke (overheids-)partij bekend was en in hoeverre er iets met die informatie is gedaan.

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek, waar Grapperhaus geen nadere mededelingen over kan doen. De twee verdachten die na de aanslag zijn aangehouden, zitten nog vast.

De advocaten van Nabil B., die samenwerken met Peter R. de Vries, leverden deze week in het tv-programma Op1 kritiek op het gebrek aan beveiliging van De Vries. Hij wilde zelf geen permanente beveiliging, maar dat betekent niet dat de Staat helemaal niets had moeten doen, zeiden zij.