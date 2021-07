Franse politie valt binnen bij wielerploeg van Wout Poels

"We streven naar professionaliteit en het naleven van de voorschriften, het welzijn van het team is onze hoogste prioriteit." Volgens de ploeg heeft de inval het herstel van de renners verstoord."

"Na onze aankomst in het hotel na de etappe van woensdag werden we opgewacht door een aantal agenten. Ze hadden geen huiszoekingsbevel en vroegen om onze trainingsgegevens. Die hebben we verstrekt. Ook zijn kamers van de renners doorzocht", aldus de verklaring van Bahrain. Er zijn geen arrestaties verricht.

De Franse politie heeft woensdagavond een inval gedaan bij Bahrain Victorious, dat momenteel meedoet aan de Tour de France en met Wout Poels de drager van de bollentrui in de gelederen heeft. De wielerploeg verklaart niet te weten wat de aanleiding voor de actie was.

Vorige maand werd Bahrain Victorious in Franse media beschuldigd van dopinggebruik. Hoewel de twee anoniem opgevoerde bronnen, onder wie één ploegleider, toegaven geen bewijs te hebben voor hun beschuldigingen, zetten ze vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de ploeg.

Het waren de puike prestaties van Bahrain Victorious in de Giro d'Italia en het Critérium du Dauphiné die de wenkbrauwen deden fronsen. In de Giro eindigde Damiano Caruso als tweede in het algemeen klassement, in de Dauphiné werden drie etappezeges geboekt.