Formule 1 breekt met traditie, veel twijfels over nieuwe opzet kwalificatie

In de nieuwe opzet wordt de gebruikelijke kwalificatie vervroegd van zaterdag naar vrijdag en wordt op zaterdag in een extra race de startopstelling bepaald. Die sprintrace bedraagt ongeveer een derde van de lengte van de reguliere wedstrijd, wat neerkomt op een halfuur actie. Pitstops zijn niet verplicht.

Max Verstappen maakt zich naar eigen zeggen op voor een ongebruikelijk raceweekend, want tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië is het midden in het seizoen tijd voor een experiment. Ineens wordt de kwalificatie volledig overhoop gegooid en dat roept de nodige vragen op.

Het is nog niet bevestigd, maar waarschijnlijk wordt deze manier van kwalificeren later dit jaar ook in Italië en Brazilië toegepast. In elk geval is het de bedoeling dit in totaal drie keer te doen.

Waarom is dit format zo omstreden?

Vooral vanuit de racetraditie is er veel weerstand. De kwalificatie is het enige moment dat de coureurs echt de limiet opzoeken, het hoogtepunt voor veel liefhebbers. Een moment dat in de nieuwe opzet vrijwel niets meer waard is. Want de felbegeerde poleposition is nu pas te winnen in die sprintrace.

En vanuit het sentiment: die kwalificatie op zaterdagmiddag is wat voor voetballers op zondagavond het bord-op-schoot-moment is, met alle eredivisiesamenvattingen.