Reisadvies Canarische Eilanden, Portugal, Cyprus en Balearen vanaf morgen op oranje

Het reisadvies voor de Canarische Eilanden, de Balearen in Spanje en voor Cyprus verandert morgen van geel naar oranje. Ook het hele vasteland van Portugal krijgt kleurcode oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, ook al zijn mensen volledig gevaccineerd.

Reizigers die nu op deze bestemmingen zijn, moeten vanaf zondag bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel-, of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die regel geldt nu al voor het vasteland van Spanje en de regio's rond Lissabon en de Algarve in Portugal, die nu al op oranje staan.

Gisteren werd al duidelijk dat reisorganisatie TUI alle vakanties naar de Spaanse eilanden van 16 juli tot en met 2 augustus schrapt. Dat besluit treft tienduizenden Nederlanders. Ook touroperator Sunweb liet weten de reizen te annuleren, als de eilanden naar code oranje zouden gaan. Reisorganisaties hoeven van de overheid niet verplicht reizen te annuleren.

Zorgwekkende trend

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie in de gebieden die nu naar oranje springen gaan. "Helaas blijkt uit het RIVM-advies van deze week dat het niet gaat om een tijdelijke piek: er is sprake van een zorgwekkende trend in de coronacijfers in deze gebieden", zegt het ministerie, dat zich zegt te realiseren dat het oranje reisadvies "veel impact kan hebben op reizigers".

Wel wijst het ministerie erop dat reizen naar het buitenland een risico "is en blijft". Het ministerie verwijst naar een speciale website, de Quarantaine Reischeck, om te zien wat mensen moeten doen bij terugkeer naar Nederland uit een gebied dat oranje wordt.

Verder worden Fiji en Tunesië toegevoegd aan de lijst van zeerhoogrisicogebieden. Voor die gebieden geldt dat mensen zich voor terugkeer naar Nederland moeten laten testen en in quarantaine moeten. Nederland gebruikt voor de bepaling daarvan de lijst met veilige landen en gebieden van de Europese Unie. Landen die daar niet op staan, zijn hoogrisicogebieden.