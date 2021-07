Middleton loodst Bucks naar overwinning en gelijke stand in NBA-finale

Khris Middleton in actie tijdens de vierde wedstrijd in de NBA-finale - EPA

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn in de NBA-finale tegen Phoenix Suns op 2-2 gekomen in de best-of-7-serie. De Bucks wonnen ook hun tweede thuisduel: 109-103. Maandag waren ze met 120-100 al te sterk gebleken in de derde wedstrijd. Khris Middleton was van onschatbare waarde voor de Bucks, die in het slotkwart een achterstand hadden van negen punten. Middleton tilde de stand van 97-99 naar 107-101 met tien punten op rij. Ook de twee blocks, twee steals, vier rebounds en acht punten van Giannis Antetokounmpo droegen bij aan de ommekeer.

"Ik bleef maar tegen mezelf zeggen: we zitten in de wedstrijd, ongeacht de score", vertelde Middleton, die goed was voor 40 punten in totaal, na afloop. "Het is pas voorbij als de klok op nul staat." Antetokounmpo kwam niet aan de 40 punten die hij in de eerste duels op zijn naam schreef, maar hij was met 26 punten, 14 rebounds en 8 assists nog steeds belangrijk voor de Bucks. Slechts tien punten voor Paul Bij Phoenix was Devin Booker weer topscorer met 42 punten, maar in het laatste kwart vond hij slechts twee keer de basket. De bijdrage van ploegmaat en sterspeler Chris Paul was karig: hij was goed voor slechts tien punten.