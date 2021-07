Hoogtepunt waterstanden nog niet bereikt, ook vandaag nog veel regen

Nu de hevigste regenval in Zuid-Limburg voorbij is dient het volgende probleem zich aan: de afvoer van al dat water. "Het hoogtepunt van de Maas is nog lang niet bereikt", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

De komende paar dagen stijgt het water in de rivier nog. "Dat begint in het zuiden waar het hoogtepunt vanavond bereikt wordt en gaat dan stroomafwaarts in noordelijke richting. In Venlo staat de rivier morgenavond of misschien pas zaterdag op het hoogst. Pas na het weekend begint het water weer flink te zakken."