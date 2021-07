Etappe 18: finish op Luz Ardiden, waar Armstrong in 2003 knullig onderuitging

2003: Lance Armstrong valt op weg naar de finish in Luz Ardiden - AFP

Het is een van de meest iconische Tourmomenten uit het eerste decennium van deze eeuw. In 2003 wint Lance Armstrong in de gele trui de etappe naar Luz Ardiden, nadat hij op de klim was gevallen omdat zijn stuur bleef hangen achter het tasje van een toeschouwer. Vandaag is de Pyreneeënreus het slotstuk van de achttiende etappe: een relatief korte rit van 130 kilometer van Pau naar Luz Ardiden. In totaal finishte een Touretappe acht keer in Luz Ardiden. De laatste keer is alweer tien jaar geleden. Toen won Samuel Sánchez door medevluchter Jelle Vanendert uit het wiel te fietsen. Vanendert nam twee dagen later revanche door de rit naar Plateau de Beille te winnen en Sánchez naar de tweede plaats te verwijzen. Opvolger Armstrong Sánchez volgde Armstrong op met zijn ritzege in Luz Ardiden. De Amerikaanse renner pakte de overwinning in 2003 na een merkwaardig voorval. Hij viel zelden tot nooit, totdat een tasje van een toeschouwer achter zijn stuur bleef steken. Armstrong nam Iban Mayo mee in zijn val. Bekijk hier de finish op Luz Ardiden in 2003, met Lance Armstrong en Jan Ullrich.

2003: Armstrong valt op Luz Ardiden, Ullrich wacht en Armstrong wint - NOS

De concurrentie was even verlost van Armstrong, maar onder leiding van zijn grote rivaal Jan Ullrich besloot men te wachten op de geletruidrager, die uiteindelijk de etappe zou winnen met ruim een minuut voorsprong. In de 108ste editie van de Tour de France is de klim naar Luz Ardiden de finale in de laatste Pyreneeënetappe. Maar voordat de renners daaraan toe zijn, moet eerst de Col du Tourmalet nog worden beklommen. Beide bergen zijn van de buitencategorie.

Etappe 18 - NOS

Het zal waarschijnlijk de laatste rit zijn waarin een kopgroep kans van slagen heeft. Etappe 19 en 21 zijn namelijk uitgelezen kansen voor de sprinters die de bergen hebben overleefd en de twintigste etappe is een individuele tijdrit over ruim dertig vlakke kilometers. Wout Poels heeft al aangekondigd voor de etappezege te willen gaan, om op die manier zijn bolletjestrui veilig te stellen. "De strijd is nog niet over. Het wordt een lastige dag, maar we gaan er vol voor. Ik moet nog meer punten pakken."