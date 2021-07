Limburg niet meer 'rood' maar het water is nog niet weg

Qua regenval heeft het zuiden van Limburg vannacht even adem kunnen halen, maar de wateroverlast duurt voort. Het afvoeren van alle regen die is gevallen, vormt een groot probleem. Ook is er veel schade aan huizen en andere bezittingen.

Het KNMI hief halverwege de nacht code rood voor Limburg op. Er gelden nog wel waarschuwingen voor de meeste provincies omdat er plaatselijk veel regen kan vallen. Alleen de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn 'groen', de andere staan op code geel.

Aan het eind van de avond werd duidelijk dat er waarschijnlijk geen grote evacuaties in Limburg hoefden plaats te vinden. "Maar we houden dit goed in de gaten, want de situatie kan de komende uren zomaar veranderen", sprak burgemeester van Sittard-Geleen en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Wateropvang houdt het

De burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, liet in de nacht weten een noodbevel te hebben afgekondigd, mochten kwetsbare ouderen in ondergelopen woningen weigeren zich te laten evacueren. Of er een beroep is gedaan op het noodbevel is niet duidelijk. Eerder op de avond werden twee verzorgingshuizen en een hospice ontruimd. Er was opvang in onder meer het gemeentehuis. Door het hoge water kwamen honderden huishoudens in Valkenburg vannacht zonder stroom te zitten.

In Hoensbroek, bij Heerlen, bestond tot gisteravond laat de dreiging dat een wateropvangplaats zou overstromen, met alle gevolgen van dien voor een wijk ernaast. Maar volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het gelukt om een deel van het water gecontroleerd weg te laten lopen en is de grootste druk eraf.

Premier Rutte reageerde gisteravond na een debat over corona in de Tweede Kamer op de ontwikkelingen in Limburg. Hij noemde het verschrikkelijk om te zien hoe dat mensen raakt en beloofde dat het kabinet er alles aan zal doen om te helpen. Vandaag is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in de regio. Ze zal er spreken met lokale vertegenwoordigers.