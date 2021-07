VN slaat alarm: vaccinaties tegen kinderziektes blijven achter

Door de coronapandemie hebben vorig jaar bijna 23 miljoen kinderen wereldwijd vaccinaties gemist tegen mazelen, polio en andere te voorkomen ziektes. Dat schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de VN-kinderorganisatie Unicef. Het gaat om het hoogste aantal in ruim tien jaar.

De mazelen, een van de besmettelijkste ziektes, is in de meeste westerse landen onder controle maar in sommige Afrikaanse en Aziatische landen met zwakke gezondheidszorg vormt de ziekte nog een groot probleem. Vooral voor jonge kinderen zijn de mazelen een risico.

Volgens de WHO en Unicef dreigt de coronapandemie de weg vrij te maken voor een 'perfect storm', nu miljoenen extra kinderen kwetsbaar zijn geworden. Vooral in India en Nigeria werden veel kinderen afgelopen jaar niet ingeënt tegen ziektes. In Afghanistan, Mali, Somalië en Jemen zijn grote uitbraken geweest.

Volgens de WHO heeft de coronapandemie het vaccinatieprogramma van kinderen tegen bekendere oudere ziektes meer dan een decennium terug in de tijd teruggeworpen. De organisatie waarschuwt dat deze situatie dit jaar kan leiden tot grote uitbraken.