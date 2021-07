Britney Spears mag eigen advocaat kiezen

Britney Spears heeft in de strijd over haar ondertoezichtstelling een overwinning geboekt. Een rechtbank in Los Angeles oordeelt dat ze zelf haar advocaat mag kiezen. Spears had daarvoor net als enkele weken terug een emotioneel betoog gehouden.

De 39-jarige popster krijgt nu voormalig federaal aanklager Mathew Rosengart als haar advocaat. De zitting volgde drie weken nadat Spears de rechtbank voor het eerst had toegesproken. "Laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven", sprak ze destijds.

Het curatorschap van Spears ontstond nadat de zangeres in 2008 een publiekelijke inzinking had gehad. De 39-jarige ster staat sindsdien onder curatele van haar vader, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar financiën, haar eigendommen of andere aspecten van haar leven.

Spears zei zich als slaaf te voelen van de mensen om haar heen. Ze vertelde dat ze gedwongen medicatie nam en ook tegen haar wil een spiraaltje heeft. "Er is mij verteld dat ik binnen het conservatorschap nu niet mag trouwen en geen kind mag krijgen." Spears heeft te kennen gegeven dat ze wel graag een kind wil.

Buiten de rechtbank in Los Angeles hadden opnieuw veel fans van Spears zich verzameld om hun steun te betuigen.