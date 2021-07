Rechtsgang Jaring geen splijtzwam 3x3 basketballers: 'Dit zijn mijn boys'

Via even onverwachte als sensationele zeges op basketbalgrootmachten Verenigde Staten en Frankrijk schopten Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Julian Jaring de deur naar Tokio alsnog open.

"Ik moet de teleurstelling opzij zetten en er gewoon zijn voor het team. Ik ga mee naar Tokio, als reserve. In onze sport betekent dat dat je in principe niet speelt. Als het toernooi begint, mag je namelijk niet meer instappen. En daarom heb ik ook die extra stap genomen."

Toch stapt ook Jaring donderdagmiddag in het vliegtuig. Als een van twee reserves gaat hij mee om de ploeg voor te bereiden. "Natuurlijk baal ik. Maar het is nu een kwestie van mijn trots opzij zetten. Ik heb de rechtszaak verloren, maar dat betekent niet dat het team gaat verliezen."

Jaring vocht dat besluit aan voor de rechter, maar werd niet in het gelijk gesteld. "Ik dacht dat ik met het winnen van het kwalificatietoernooi recht had op een plek op de Spelen", vertelt hij nuchter. "Alleen besloot de rechter dat dat niet het geval is."

Maar uitgerekend voor Jaring ging de deur naar de Spelen toch weer op slot. Bondscoach Brian Benjamin wilde iets meer aanvallende impulsen in zijn ploeg en koos voor Ross Bekkering in plaats van de defensief sterke Jaring.

Je zou verwachten dat er na de rechtsgang geen weg terug is voor Jaring, maar dat is niet het geval. "Ik denk dat alles uitgesproken is. We gaan goed met elkaar om en er is niets dat ik niet durf te zeggen. Natuurlijk is er een beetje spanning, maar we kunnen gewoon hard trainen, zonder dat het vuil wordt. We hebben respect voor elkaar."

"Dit is een groep die door het vuur gaat voor elkaar. Dat hebben we op meerdere toernooien laten zien. Ik heb er nooit over nagedacht om thuis te blijven. Dit zijn mijn boys, ik moet er gewoon staan. Dan maar vanaf de zijlijn. Vanuit Nederland dan, want ik vlieg wel meteen terug."

'Er is geen haat of afgunst'

"Hij heeft gevochten voor wat hij waard is", vindt Van der Horst van de rechtsgang van Jaring. "Daar heb ik gewoon respect voor. En het team ook. We hebben het heel volwassen afgehandeld, dat geldt ook voor Bekkering. We hebben samen gezeten en ik voel geen onrust meer in het team. Iedereen heeft het een plekje kunnen geven. Er is geen haat of afgunst. We gaan met zijn zessen naar Tokio en hopelijk daar een plak winnen."

Even gaan de gedachten terug naar Schiphol, daags nadat het olympische startbewijs was veiliggesteld. "Ik was helemaal schor en nog vol adrenaline", herinnert Van der Horst zich dat moment. "Als ik eraan terugdenk krijg ik nog steeds een glimlach. Nu ben ik kalm, maar zodra ik straks het olympisch dorp inloop ga ik weer giechelen."