PSV klopt PAOK in stromende regen; laatste test voor start Champions League

PSV heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de voorronde van de Champions League gewonnen. In Eindhoven werd het voor 20.000 supporters 1-0 tegen de Griekse club PAOK.

Noni Madueke nam in de eerste helft het winnende doelpunt voor zijn rekening. PSV-trainer Roger Schmidt liet in beide helften een andere ploeg spelen.

Champions League

Het duel met de Grieken gold voor PSV als laatste voorbereidingsduel op de confrontatie met het Turkse Galatasaray in de voorronden van de Champions League.

PSV treft de Turken volgende week woensdag in eigen huis, een week later is de return in Istanbul.