Overstromingen en overlast: hoe kan het zo misgaan in Limburg?

Het Zuid-Limburgse heuvellandschap maakt dat de overlast in laaggelegen dorpen en wijken vaak nog groter is.

Het gevolg: de bodem is volledig verzadigd, waterbekkens lopen vol en op sommige plekken zoekt het water dan een andere uitweg. Zoals op de snelweg A79, bij de plek waar de weg een beek kruist. Even verderop, in Hoensbroek, is een waterbuffer zo volgelopen dat een naastgelegen woonwijk gevaar loopt.

Op sommige plaatsen is er meer dan 100 millimeter gevallen en daar komt nog meer bij, verwacht weerman Peter Kuipers Munneke. Dat is in twee dagen tijd meer dan soms in een hele zomer valt.

De extreme regenval veroorzaakt nog een ander probleem: het zorgt voor hoge waterstanden in de rivieren. "Omdat dit buiencomplex zich uitstrekt tussen Duisland, Limburg en België, zie je dat het peil in de Maas sterk stijgt. De Limburgse beken kunnen daar hun water niet kwijt", legt Han Frenken van het Waterschap Limburg uit bij 1Limburg . "Dus dan moeten we pompen inzetten om dat weg te pompen, anders krijg je wateroverlast."

"Het zijn ontzettend ongewone buien", zegt Sabrina Helmyr, commercieel directeur water bij ingenieursbureau Arcadis. "Als we kijken in hoeveel tijd die hoeveelheid regen valt, dat is een situatie die we statistisch 1 keer in de 100 jaar tegenkomen."

Wateroverlast in beeld: zo gaat het eraan toe in Limburg - NOS

Intussen worden zeer hoge waterstanden de komende dagen wel mogelijk geacht. Sommige modellen voorzien dat er per seconde meer water door de Maas gaat stromen dan in juli 1980, toen er een zomers record werd gevestigd. "Al spreken we liever niet van records, want deze wil je niet breken", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De wateroverlast veroorzaakt veel ellende. Gelukkig hebben we het land zo ingericht dat we het aankunnen."

De afgelopen jaren stuitte Rijkswaterstaat naar eigen zeggen wel eens op onbegrip als het ging om het verhogen van de rivierdijken. "Mensen hebben daar wel eens vraagtekens bij gezet, omdat het de laatste jaren heel droog was in de zomer. Maar nu zie je toch dat het nodig is."