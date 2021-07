PSG pakt na Wijnaldum, Ramos en Hakimi door met EK-held Donnarumma

Gianluigi Donnarumma is de nieuwe keeper van Paris Saint-Germain. De transfer van de 22-jarige Italiaan hing al een tijdje in de lucht, nadat hij met AC Milan geen overeenstemming had bereikt om zijn aflopende verbintenis te verlengen.

Maar eerst deed Donnarumma nog mee aan het Europees kampioenschap, waarop hij als keeper van het winnende land ook nog eens werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Als zestienjarige al keeper bij Milan "Misschien is de keuze zelfs helemaal niet te verklaren", excuseerde hij zich voor zijn vertrek bij de supporters van AC Milan, de club waar hij vanaf zijn kinderjaren al rondliep. "Sommige keuzes zijn moeilijk, maar maken deel uit van de ontwikkeling van een persoon." Donnarumma was al sinds zijn zestiende eerste keeper van AC Milan en debuteerde een jaar later in de nationale ploeg. "We hebben gevochten, geleden, gewonnen en gehuild. Samen met mijn teamgenoten, de trainers en de fans, allemaal onderdeel zijn van de familie", blikte hij terug op zijn periode in de modestad.