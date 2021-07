De stand na twee weken: 62 grote horeca- en festivalclusters met besmette jongeren

Horeca- of festivalbezoek heeft in de afgelopen twee weken 62 grote clusters met twintig of meer besmettingen per cluster opgeleverd. Dat staat in een overzicht van het RIVM dat het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijgegeven. Hierbij zijn vrijwel uitsluitend 18- tot 25-jarigen besmet geraakt.

De meeste grote clusters zijn ontstaan in de horeca, waarbij er één cluster is met 152 besmettingen. Het gaat hier vermoedelijk om discotheek Aspen Valley in Enschede. Ook zijn er tien clusters bij studentenverenigingen gevonden met maximaal 57 besmettingen per cluster.

Zeven clusters zijn door bron- en contactonderzoekers gelinkt aan evenementen die hebben plaatsgevonden sinds de versoepelingen van 26 juni. Hierbij zijn ruim 1600 mensen besmet geraakt. "Aantallen lopen per cluster dagelijks nog op", schrijft het RIVM.

Het gaat om deze evenementen:

Verknipt festival (Utrecht): 20.000 bezoekers, 900 besmet

Ploegendienst festival (Breda): 20.000 bezoekers, 423 besmet

Chin Chin Festival (Amsterdam): 10.000 bezoekers, 118 besmet

Kermis (Heiloo): honderden bezoekers, 102 besmet

Stereo Sunday festival (Venlo): 20.000 bezoekers, 93 besmet

ZomerFestival (Denekamp): 1600 bezoekers, 20 besmet

een door het RIVM niet nader aangeduid evenement in een theater in Amsterdam: 150 bezoekers, 58 besmet

In het overzicht staat dat vijf festivals vanwege de bezoekersaantallen moesten werken met Testen voor Toegang, zodat bezoekers zich niet aan de 1,5 meter afstand hoefden te houden.

Eén van de festivals, Ploegendienst in Breda met 20.000 bezoekers, heeft de regels volgens het RIVM niet goed nageleefd. "QR-codes werden nauwelijks gecontroleerd, er werd ook geen ID-check gedaan. Mensen werden op een hoog tempo naar binnen geduwd", staat in het overzicht. Het leverde tot nu toe 423 besmettingen op.

Ook bij een dorpskermis in Heiloo met honderden bezoekers ging het mis. Er werd gewerkt met testen voor toegang, "maar mensen zijn ook over de hekken geklommen". Er zijn tot nu toe 102 besmettingen gelinkt aan de kermis.

Tenten

Vijf van de zeven festivals waren in tenten. "Redelijk laag en buitenkanten afgesloten", merkt het RIVM op over een festival in Amsterdam. "Paar overkappingen, dicht op elkaar gepakt eronder", staat er over de tenten bij een festival in Breda.

Het Verknipt festival in Utrecht met 20.000 bezoekers is nader onderzocht. Daar staat het aantal besmettingen inmiddels op 900. Het RIVM schrijft erover dat er vooraf geen advies is gegeven over de ventilatie van de tenten.

Het blijft mogelijk niet bij deze zeven festivals. Tussen 26 juni en 10 juli zijn nog acht andere grote evenementen gehouden waar nog geen clusters van bekend zijn. Die volgen mogelijk nog, schrijft het RIVM.