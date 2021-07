Slager moet na dertig jaar worstroken staken; buurtbewoners zijn het beu

Een slager in Joure mag binnenkort geen worst meer roken in zijn winkel. Buurtbewoners zijn de stank beu en de gemeente heeft daarop besloten te gaan handhaven. De slager heeft namelijk geen vergunning voor de rookkast die hij gebruikt.

Al bijna dertig jaar rookt Obe Veldman droge worst. Achttien jaar deed hij dat in Balk en sinds tien jaar in zijn winkel aan de Midstraat in Joure. Nooit waren er klachten of problemen, tot hij drie jaar geleden een ander pand betrok in dezelfde straat. Buurtbewoners klagen sindsdien over de rook en bijbehorende stank.

Veldman snapt weinig van de klachten. Hij vindt dat omwonenden moeten beseffen dat ze in een winkelstraat wonen. "Dan moet je accepteren dat er bijvoorbeeld geluiden en luchten zijn", zegt hij tegen Omrop Fryslân. Bovendien is de situatie al verbeterd door een stillere rookinstallatie en een hogere afvoerpijp, stelt de slager.

De buren willen tegen de omroep niet veel kwijt over de onenigheid, maar benadrukken geen problemen te hebben met de slager zelf.

Geen vergunning

De slagerij beschikt niet over een vergunning voor een rookkast, zegt gemeente De Friese Meeren. Het roken is dus illegaal. Na 26 augustus moet de rookkast weg zijn en gaat de gemeente handhaven.

Veldman wijst erop dat hij al bijna dertig jaar op deze manier werkt. De gemeente vindt dat geen argument. "Als je al vijf jaar lang zonder rijbewijs rijdt en dan wordt aangehouden, dan kun je ook niet zeggen dat ze dat maar eerder hadden moeten doen", reageert wethouder Irona Groeneveld.

Het gemeentebestuur heeft Veldman een dwangsom van 1750 euro opgelegd voor elke keer dat hij na die dag nog worst rookt in zijn slagerij. De boete kan oplopen tot 17.500 euro.