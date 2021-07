Na maanden staken cao-akkoord in metaalsector, 5,3 procent loonsverhoging

Na vijf maanden staken in de metaalsector zijn werkgeversvereniging FME en vakbonden FNV en CNV het eens over een nieuwe cao. Werknemers krijgen er over twee jaar 5,3 procent bij, melden de partijen. Werknemers van onder meer ASML, DAF Trucks en Fokker hebben gestaakt dit jaar.

In de cao is ook vastgelegd dat 2400 uitzendkrachten perspectief krijgen op een vast contract en dat werknemers tot drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Verder is overeengekomen dat de werkgevers en vakbonden gaan samenwerken aan een strategische agenda voor industriepolitiek en de arbeidsmarkt. Dit moet bijvoorbeeld leiden tot meer en betere opleidingen voor werknemers.

De leden van de vakbonden FNV en CNV en van werkgeversvereniging FME moeten nog wel instemmen met de overeenkomst.

Bijzondere dynamiek

FME-voorzitter Theo Henrar en FNV-onderhandelaar Albert Kuiper laten in een gezamenlijk telefoongesprek met de NOS weten dat ze blij zijn met het akkoord en de samenwerking. Kuiper: "We zijn blij dat het gelukt is en ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking succes gaat brengen."

Henrar: "We hebben niet gekeken naar de verschillen, maar naar wat ons verbindt en daardoor is er een bijzondere dynamiek ontstaan." De onderhandelaars hebben onder meer afgesproken samen bedrijven te benaderen om patstellingen te voorkomen.

Sinds september vorig jaar is overlegd over een nieuwe cao voor de sector, waarin 160.000 mensen werken. Begin dit jaar boden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat was volgens de vakbond onvoldoende, omdat het zou leiden tot koopkrachtvermindering.

Volgens FME hebben de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie ervoor gezorgd dat het mogelijk was om meer te bieden. Henrar: "Er was sprake van een onzekere tijd maar er gaan steeds meer economische signalen op groen."

De vakbonden hadden voor de zomer nog een aantal stakingen gepland, maar die zijn van de baan.