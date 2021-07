Buurt niet verrast door schietpartij bij ggz-instelling

Buren hoorden hem daarna regelmatig gillen en schreeuwen. Op andere momenten zat de man urenlang in zijn taxi op de parkeerplaats of lag hij op straat en riep dat hij medicijnen had genomen en dood wilde. "Het was iedere keer een schreeuw om aandacht", zegt een andere buurtbewoner tegen de regionale omroep.

Een buurtbewoner kreeg in februari in de gaten dat het niet goed met de man ging. Hij dreigde zichzelf iets aan te doen met een vuurwapen. "Hij vertelde dat hij het gevoel had dat er niet naar hem geluisterd werd en dat hij niet geholpen werd", zegt de buurtbewoner. 112 werd gebeld en de politie kwam in actie, maar beter ging het niet.

De man had maandag een afspraak bij ggz-instelling Parnassia in Den Haag. Hij liep naar binnen en schoot direct om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Twee medewerkers raakten gewond, van wie er een gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Het andere slachtoffer is na een operatie buiten levensgevaar.

Buren van de 67-jarige Rijswijker die maandag twee medewerkers van een ggz-instelling neerschoot en zichzelf daarna van het leven beroofde, zijn niet verrast door wat er gebeurd is. Ze zeggen dat hij psychische problemen had en niet de juiste hulp kreeg.

De buurt denkt dat de schietpartij voorkomen had kunnen worden als de Rijswijker de juiste zorg had gekregen. "Hij zei in februari al dat hij wel hulp kreeg, maar niet de hulp die hij nodig had. Hij zei dat hij tussen allemaal gekken zat. En hij was niet gek", zegt een buurman.

Buren wijzen op de omstandigheden waarin de man verkeerde. Hij was ziek en zag mede daardoor zijn bedrijf in rook opgaan, zeggen meerdere omwonenden. Ze zeggen ook dat de man tegen hen nooit agressief is geweest.

"Er zijn meerdere incidenten geweest waarbij hij om hulp schreeuwde. Dan riep hij dat hij zijn leven terug wilde. En ondanks dat zat hij toch nog steeds alleen thuis. Hij was vreselijk in de war en ontzettend eenzaam."

Onderzoek

Bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia zegt tegen de regionale omroep niet te kunnen ingaan op individuele gevallen. Hij kan ook niet zeggen of het risico van de schutter eerder gesignaleerd had moeten worden omdat de man bekend was bij de instelling.

"Onze zorgverleners doen elke dag hun best om alles in goede banen te leiden. En gelukkig komen er elke dag heel veel dingen aan het licht. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe dit had kunnen gebeuren", zegt hij.