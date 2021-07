Bloed op kin Kelderman spreekt boekdelen: 'Willen ze alleen daarover horen?'

Toch droop de teleurstelling van zijn gehavende gezicht. Het bloed op zijn kin sprak boekdelen. Wat was er mogelijk geweest als hij niet vlak voor de slotklim uit de bocht was gevlogen? Wat als...?

De benen waren prima, het resultaat in orde. Als zesde kwam Kelderman boven op de loodzware Col du Portet, dezelfde positie die hij bekleedt in het algemeen klassement.

Kelderman voelde de bui al hangen, toen hij na een afdaling van een kilometer of acht de op een parkeerplaats verzamelde pers in het vizier kreeg. Het zou vast weer gaan over die val. Over alle pech die hem in zijn loopbaan al overkwam. Over zijn reputatie als brokkenpiloot.

Bovendien was het koud op de Portet. En dus reed Kelderman door.

'Schrokken ons dood'

Ploegmaat Emanuel Buchmann stopte wel even bij de verzamelde pers. Hij reed vlak achter Kelderman, toen zijn kopman op zijn gezicht viel. "We schrokken ons dood", aldus de Duitser, die zelf in 2019 nog vierde werd in het eindklassement van de Tour.

"We hebben kort gesproken", vervolgde Buchmann. "Hij zei dat alles in orde was. En hij heeft ook goed gereden, dus ik denk dat het meevalt."