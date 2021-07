'Weinig voor nodig om chaos te creëren en daar speelt Zuma op in'

Delen van Zuid-Afrika staan op hun kop. Het is in tijden niet zo onrustig geweest in het land. Duizenden bedrijven en winkels zijn geplunderd en bij rellen zijn meer dan 70 mensen om het leven gekomen.

Het begon bij protesten om de opsluiting van oud-president Zuma. "Maar nergens waren spandoeken te zien of leuzen te horen", viel correspondent Bram Vermeulen op. "Zuma wil vanuit de gevangenis tonen waartoe hij in staat is."

"Wat we de afgelopen dagen zien, zijn ordinaire plunderingen, criminaliteit van verschillende groepen mensen", zegt Vermeulen. "Het is pakken wat je pakken kunt. Maar we moeten onderscheid maken tussen de mensen die eraan meedoen en de mensen die het in gang hebben gezet."

Wie heeft het in gang gezet?

De rellen en plunderingen zijn geïnitieerd door medestanders van oud-president Zuma. Hij heeft nog veel invloed in 'zijn' provincie KwaZulu-Natal en in de omgeving van Johannesburg. Vorige week werd Zuma opgesloten in verband met een corruptiezaak. Dat het nu op straat uit de hand loopt was te voorspellen, zegt Vermeulen. "Dit is van tevoren voorbereid. Dat zie je bijvoorbeeld aan dat distributiecentra in brand worden gestoken."

"Zo willen ze chaos creëren", legt hij uit. "Er ontstaat een voedseltekort en dat geeft inwoners het gevoel dat de regering van Cyril Ramaphosa de greep op het land kwijt is. Zuma mag zijn politieke macht kwijt zijn, maar hij laat zien dat nog altijd over de straat regeert. En het land in vlammen kan laten opgaan."

Wie doen eraan mee?

De opsluiting van Zuma was de vonk die het geweld deed oplaaien. "Een levensgevaarlijke vonk", stelt Vermeulen. "Er is in Zuid-Afrika namelijk weinig voor nodig om chaos te creëren." Die chaos werd in gang gezet door aanhangers van Zuma, maar de mensen die nu meedoen aan de plunderingen hebben vaak niets met die politiek van doen. Het is een mix van Zuid-Afrikanen die door de torenhoge werkeloosheid en strenge lockdowns financieel geen kant op kunnen, tot opportunisten uit de middenklasse die met de auto gratis komen winkelen.

Voor de coronacrisis ging het al slecht met de Zuid-Afrikaanse economie. "Zuma en zijn regering hebben tijdens zijn presidentschap staatsbedrijven leeggeroofd. Staatsbedrijven zijn ten onder gegaan door corruptie", zegt Vermeulen. "En daar kwam vorig jaar de coronacrisis bovenop. Waarbij het verschil met Nederland is dat in Zuid-Afrika geen subsidiepotjes zijn om de economie draaiende te houden."

Door de onvrede is het in Zuid-Afrika volgens Vermeulen daarom eenvoudig grote groepen mensen te mobiliseren. Het gevolg is dat bijvoorbeeld de stad Durban helemaal is leeggeroofd. Inwoners van de oostelijke stad gingen de afgelopen dagen door een hel, vertellen ze.