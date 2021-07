Alle hens aan dek in Limburg, nog meer regen verwacht

Wateroverlast in beeld: zo gaat het er aan toe in Limburg - NOS

Het Waterschap Limburg zet al het beschikbare materieel in tegen de overlast. Zo brengt het pompen naar kwetsbare plekken en worden in dijken demontabele waterkeringen geplaatst.

Rijkswaterstaat verwacht voor morgenavond een piekafvoer bij Eijsden van meer dan 2500 kubieke meter per seconde. Dat is een hoeveelheid die niet vaak wordt bereikt. Vanaf vrijdag zal dat resulteren in hoge waterstanden in de Maas in de hele provincie.