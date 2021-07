Jumbo-Visma gelooft in podiumplaats Vingegaard: 'Hij hoort bij wereldtop'

Jonas Vingegaard komt over de finish op de Col du Portet - Reuters

Even leek het er woensdag op dat Jonas Vingegaard in de zware zeventiende etappe van de Tour de France niet mee kon met geletruidrager Tadej Pogacar en Richard Carapaz. Hij moest ongeveer een kilometer voor het bereiken van de top van de Col du Portet zijn twee concurrenten laten gaan, maar knokte zich knap terug en finishte uiteindelijk als tweede. "Dat is genieten", reageert Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. "Natuurlijk, als je zo dichtbij bent, heb je een klein beetje hoop dat hij Pogacar nog voorbij gaat sprinten. Maar dat hij nog terugkomt bij Carapaz en een grote slag slaat voor het podium, is een geweldige prestatie." Nieuwe doelen stellen Jumbo-Visma kreeg deze Ronde van Frankrijk flink wat tegenslagen te verwerken. Al vroeg in de Tour stapte kopman Primoz Roglic af, gevolgd door Robert Gesink, Tony Martin en Steven Kruijswijk. Daardoor moest de Nederlandse ploeg een andere strategie gaan bepalen en nieuwe doelen stellen. "Daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd en dat is ook prachtig om mee te maken."

Vingegaard is na de zeventiende etappe opgeschoven naar de tweede plaats van het algemeen klassement en volgens Zeeman is dat een positie die past bij de Deen. "Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij na Pogacar de sterkste is." De sportief directeur van Jumbo-Visma denkt dan ook dat een podiumplaats in Parijs, op de Champs-Élysées, realistisch is. "We zijn vol vertrouwen. Hij is een geweldige renner en nog lang niet uitgegroeid. Hij hoort nu al bij de wereldtop." 'Het ziet er heel goed uit' Zeeman prijst daarnaast ook de teamspirit van de ploeg. "Ik hoorde Wout van Aert nog door het oortje roepen naar Jonas om hem aan te moedigen. Dat tekent de spirit." Ook Kruijswijk, die in deze etappe de Tour verliet, liet nog van zich horen. "Steven stuurde net nog een berichtje dat hij baalt dat hij eruit is, maar dat hij erin gelooft dat Jonas het gaat doen. Dat is ontzettend leuk werken voor ons, als je een groep hebt die voor elkaar door het vuur gaat." Vingegaard zelf is ook positief over zijn podiumkansen, maar houdt wel een slag om de arm. "Het ziet er heel goed uit, maar morgen is ook een hele zware etappe. We gaan wel zien wat er dan gebeurt." Bekijk in de carrousel de reactie van Vingegaard en Pogacar na de zeventiende etappe: