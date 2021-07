Schick krijgt geen topscorerstrofee, maar de mooiste EK-goal maakt hij wel

Het mag geen verrassing heten, maar de goal van Patrik Schick is officieel uitgeroepen tot het mooiste doelpunt van het EK voetbal. De Tsjech pegelde tegen Schotland (0-2) van bijna vijftig meter raak, met uiterste precisie over de ver voor zijn doel staande David Marshall.

Met zijn vijf goals evenaart Schick wel zijn landgenoot Milan Baros, die met hetzelfde aantal treffers topscorer werd van het EK in 2004. Toen werd er veel verwacht van de Tsjechen, met spelers als Petr Cech, Pavel Nedved, Tomás Rosicky, Karel Poborsky en Jan Koller. Ze sneuvelden in de halve finale tegen de latere winnaar Griekenland.

En ook was hij liever wat verder dan de kwartfinales gekomen met Tsjechië. "Ik ben niet zo geïnteresseerd in mijn aantal doelpunten dit EK", reageerde de linksbenige blikvanger van de Tsjechen, die ook in de achtste finale tegen Nederland scoorde.

Details geven de doorslag in de top, dat heeft de 25-jarige aanvaller van Bayer Leverkusen al vaker ondervonden in zijn carrière. Zo viel ooit zijn droomtransfer naar Juventus in het water doordat hij niet door de medische keuring kwam, iets wat meestal een formaliteit is.

De uitverkiezing is een troostprijs voor Schick, die de topscorerstrofee ondanks een gelijk aantal doelpunten van vijf naar Cristiano Ronaldo ziet gaan. De Portugees had namelijk een assist meer.

Schick werd de plotselinge ster van een team dat volgens hem nog weinig bekendheid genoot in Europa. "Niet veel mensen geloofden in ons. Maar we hebben laten zien dat we ons kunnen meten met de groten. Laat dit toernooi een stimulans zijn voor de verdere duels in de WK-kwalificatie"

Zware kwalificatiepoule

Tsjechië deed pas één keer mee aan een wereldkampioenschap en jaagt nu in een groep met België en Wales op een ticket voor Qatar.

Die strijd wordt hervat zonder Schick, want een halfjaar geleden was hij nog de zondebok van de natie door in een verloren interland tegen Wales voor een onnozel handgemeen met direct rood weggestuurd te worden. Het zij hem vergeven. Schick: "Als we terugkijken op ons toernooi, verdienen we veel respect."