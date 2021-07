Geen Tokio, maar vier graveltoernooien op rij voor tennisster Rus

Arantxa Rus heeft de eerste ronde van het graveltoernooi in Lausanne niet overleefd. Na een ruim drie uur durend gevecht moest de Delftse haar meerdere erkennen in de Russische tiener Kamilla Rakhaminova: 6-7 (6), 7-5, 5-7.

Rus staat met de 85ste plaats op de wereldranglijst stevig in de tophonderd, maar ze ging dit jaar ook al zeven keer onderuit in de eerste ronde van een WTA-toernooi. Bijvoorbeeld bij de Australian Open, Roland Garros en onlangs op Wimbledon.

Geen Spelen voor Rus

Rus doet over twee weken niet mee aan de Olympische Spelen, dat liet haar ranking niet toe. In plaats daarvan speelt ze drie graveltoernooien op rij (Palermo, Belgrado en Cluj-Napoca), voordat het vizier op hardcourt gaat richting de US Open (vanaf 30 augustus).

In het olympische tennistoernooi, dat 24 juli van start gaat, komen voor Nederland uit: Kiki Bertens (vrouwen enkelspel, vrouwen dubbelspel), Demi Schuurs (vrouwen dubbelspel), Wesley Koolhof (mannen dubbelspel) en Jean-Julien Rojer (mannen dubbelspel).