Raiola maakt overuren: smaakmakers eredivisie onderweg naar buitenland

Het is er ongetwijfeld nooit rustig, op het kantoor van Mino Raiola in Monaco. Transferzomer of niet, de Haarlemse voetbalmakelaar komt om in het werk. Maar de komende dagen zijn vanuit Nederlands oogpunt net iets interessanter dan normaal. Veel talenten uit de eredivisie willen namelijk de volgende stap zetten. Bijvoorbeeld AZ'er Calvin Stengs. Hij wordt vertegenwoordigd door Raiola. En Myron Boadu? Ook hij zit bij Raiola. Owen Wijndal, zelfde verhaal. En vergeet Donyell Malen en Denzel Dumfries niet, ook van Raiola. Deze spelers kleurden de afgelopen jaren de nationale voetbalcompetitie, maar staan nu voor hun afscheid. Een tussenstand. Stengs: van AZ naar Nice? De transfer die het snelst rond lijkt te komen, is die van aanvaller Calvin Stengs. Terwijl zijn AZ-ploeggenoten oefenden in België (1-1 tegen Genk), werd Stengs woensdag medisch gekeurd bij OGC Nice, de nummer negen van het afgelopen seizoen.

Volgens het AD krijgt AZ een bedrag van 15 miljoen euro. De 22-jarige Stengs, afkomstig uit de Alkmaarse jeugdopleiding, kwam als een komeet. Na een zware kruisbandblessure vocht hij zich terug en haalde hij het Nederlands elftal. Toch liet hij te vaak te weinig van zijn talent zien. Afgelopen seizoen was hij goed voor 7 goals en 5 assists in 30 eredivisieduels. Bondscoach Frank de Boer was niet overtuigd en besloot de grillige buitenspeler niet mee te nemen naar het EK. Boadu: van AZ naar Monaco? Boadu, het goudhaantje van AZ, lijkt zijn boezemvriend Stengs achterna te gaan richting de Franse competitie. Zijn bestemming ligt wel net iets oostelijker, namelijk in het prinsendom Monaco, bij de nummer drie van afgelopen seizoen. De 20-jarige spits oogstte - net als Stengs - veel lof na zijn doorbraak bij AZ, maar kreeg vorig jaar ook te maken met kritiek. Na een adviserend gesprek met AZ-icoon Kees Kist ging het iets beter. Boadu eindigde het seizoen met 15 goals.

Koopmeiners: van AZ naar Atalanta? AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners wordt niet bijgestaan door Mino Raiola, maar staat ook voor een vertrek. De middenvelder is eruit met Atalanta Bergamo, maar AZ vindt het Italiaanse bod nog niet voldoende. De bal ligt nu bij Atalanta.

Volgens L'Equipe wordt er in de onderhandelingen gesproken over een bedrag van 15 miljoen euro voor Boadu. Net als Stengs beschikt de spits over een contract dat nog twee jaar doorloopt. Malen: van PSV naar Dortmund? Malen wil naar Borussia Dortmund. Hij is er al uit met de Duitse topclub, maar de bliksemsnelle aanvaller moet wachten op een akkoord tussen PSV en de Duitsers, zo weet het Duitse Bild.

De kans van Donyell Malen tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK - Reuters

PSV zou een bedrag van 30 miljoen euro in gedachten hebben voor de EK-ganger van Oranje. Dortmund zou denken aan een transfersom van een miljoentje of 5 minder. De 22-jarige Malen stroomde in 2017 door vanuit de jeugd van PSV, nadat hij eerder had gespeeld voor Ajax en Arsenal. In 81 eredivisieduels maakte hij 40 goals en verzorgde hij 18 assists voor de Eindhovenaren. Dumfries: van PSV naar Everton? Als er een uitblinker valt aan te wijzen van het Nederlands elftal op het afgelopen EK, dan moet dat toch wel Dumfries zijn. De aanvoerder van PSV maakte twee goals als zogenaamde wingback in het 5-3-2-systeem van De Boer.

Dumfries kopt Oranje op 3-2 tegen Oekraïne - NOS