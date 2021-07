Slachtoffers seksuele straatintimidatie Rotterdam doen hun verhaal op billboards

Het is een hardnekkig probleem in Rotterdam: seksuele straatintimidatie richting vrouwen. Zeker 47 procent van hen heeft ermee te maken, ondanks maatregelen van de gemeente. Vandaag is daarom een nieuwe bewustzijnscampagne gestart. Op drie drukke plekken in de stad komen portretfoto's te hangen van slachtoffers met een begeleidende tekst. Drie van hen vertellen hun verhaal aan de NOS.

"Als ik over straat loop, word ik aangesproken of nagekeken. En als ik bij de bushalte sta, wordt er naar me getoeterd of gefloten. Negen van de tien keer negeer ik het, want het heeft weinig zin om er iets van te zeggen. Een paar keer heb ik wel gereageerd. Bijvoorbeeld toen iemand in de stad steeds achter me aan bleef lopen. Toen heb ik gevraagd of hij me met rust wilde laten. En ook in Krimpen aan de IJssel waar ik woon, wat toch een klein dorp is, ben ik achterna gezeten door een oudere man op een fiets.

"Wanneer ik met mijn vriendin over straat loop, krijgen we vaak opmerkingen te horen. 'Kankerhomo', dat soort dingen. Onlangs gaf ik haar een kus, gewoon omdat we gelukkig zijn, en dat werd gezien door een groepje mannen. Eentje riep of we dat nog een keer speciaal voor hem wilden doen. Een ander vroeg of we geïnteresseerd waren in een trio.

Het beste wat je kan doen is het negeren, of een beetje meelachen. Als je er moeilijk over gaat doen, voel je je al gauw vervelend. Ik heb vriendinnen die 's nachts niet meer over straat durven of soms overdag gaan fietsen in plaats van lopen omdat ze dan minder worden nageroepen. Het geeft een onveilig gevoel.

Ik vind het bijzonder dat mijn foto ertussen hangt. De foto's vallen op en ik hoop dat mensen er bij stilstaan hoe groot dit probleem is."