Geletruidrager Pogacar wint zware Pyreneeënetappe naar Col du Portet

Tadej Pogacar heeft zijn gele trui in de Tour de France extra glans gegeven door de zware Pyreneeënrit naar de Col du Portet te winnen. De Sloveen was bergop te sterk voor Jonas Vingegaard en Richard Carapaz.

Op Quatorze Juillet, de nationale feestdag in Frankrijk, was het niet geheel verrassend dat een Fransman de eerste aanvaller van de dag was. Pierre Rolland kreeg echter niemand met zich mee en werd snel weer opgeslokt door het peloton.

Rigoberto Urán was de grote verliezer van de zeventiende etappe. De Colombiaan, die op de tweede plaats van het algemeen klassement stond, kon de groep-Pogacar niet volgen staat niet meer in de topdrie van het klassement.

Wilco Kelderman kreeg op een ongelukkig moment te maken met pech. De Nederlander van Bora-hansgrohe ging vlak voor de beklimming van de Col du Portet onderuit en moest van fiets wisselen. Hij kon na een korte achtervolging weer aansluiten bij de groep favorieten, maar moest in de slotfase Pogacar, Vingegaard en Carapaz laten gaan en kwam als zesde over de finish.

Van Poppel had het op de Peyresourde behoorlijk lastig, maar kon er toch nog aan blijven hangen. Chevalier moest de kopgroep laten gaan op de eerste berg van de dag. Veel tijd om bij te komen, kregen de renners niet, want vlak na de Peyresourde doemde de Col de Val Louron-Azet, eveneens van de eerste categorie, op.

Die berg was Van Poppel en Pöstlberger te machtig, waardoor er op de Franse feestdag drie Franse renners op kop reden: Turgis, Perez en Godon. Niet veel later ging Perez, de sterkste klimmer van de drie, er alleen vandoor.

De dappere Fransman hield het lang vol, maar werd 8,4 kilometer van de top ingehaald door de groep favorieten, aangevoerd door Pogacar.

Strijd om de bolletjestrui

Op de Col de Peyresourde barstte in het peloton de strijd om de bolletjestrui los. Nairo Quintana, die slechts tien punten achter Wout Poels staat in het bergklassement, probeerde weg te sluipen in de hoop nog wat punten te sprokkelen op de top. Poels liet hem niet begaan en haakte aan, net als even later Pierre Latour.