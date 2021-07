Ongewenste jihadist meteen opgepakt bij terugkeer op Schiphol

Turkije heeft een man die het Nederlanderschap is ontnomen vanochtend toch uitgezet naar Nederland. Dat hebben de ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Hicham R. is bij aankomst op Schiphol meteen aangehouden door de marechaussee. Volgens de AIVD was R. sinds zijn uitreis in 2015 betrokken bij een jihadistische groepering in Noordwest-Syrië. In mei vorig jaar werd zijn Nederlanderschap ingetrokken en werd hij tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Niet lang daarna meldde R. zich bij het Nederlandse consulaat in Istanbul, nadat hij illegaal de Syrisch-Turkse grens was overgestoken. Nederland liet Turkije weten dat hij niet langer de Nederlandse nationaliteit heeft en dat hij niet van een Nederlands reisdocument zou worden voorzien, maar de Turkse autoriteiten besloten hem toch naar Nederland terug te sturen.

In de brief laat het kabinet weten dat na vervolging en een eventuele celstraf zal worden ingezet op uitzetting naar Marokko, waar R. is geboren.