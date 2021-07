Goed nieuws voor Koeman: Messi vijf jaar langer bij FC Barcelona

FC Barcelona-trainer Ronald Koeman kan opgelucht ademhalen. Lionel Messi en de Catalaanse club zijn na lange onderhandelingen tot een nieuwe verbintenis gekomen. De Argentijnse superster tekent een contract voor nog eens vijf jaar bij de Catalanen.

De deal is nagenoeg rond, wordt bevestigd tegen de NOS. De 34-jarige Messi, die deze zomer met Argentinië de Copa América won, is momenteel op vakantie maar heeft zijn mondelinge akkoord gegeven. De verwachting is dat Barcelona eind juli de contractverlenging officieel naar buiten brengt.