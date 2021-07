Opnieuw minder verkeersovertredingen buitenlandse diplomaten

Het aantal verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten is voor het tweede jaar op rij gedaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komt dat door het notificatiesysteem dat twee jaar geleden werd ingevoerd.

Vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid kunnen buitenlandse diplomaten in Nederland geen boetes krijgen voor verkeersovertredingen. Daarom werd in 2019 een systeem ingevoerd waarbij overtreders in plaats van een bekeuring een notificatiebrief ontvangen met een vrijwillig betalingsvoorstel. Het bedrag dat daarin staat is net zo hoog als de boete zou zijn geweest.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag dat het systeem succesvol is. Tussen mei 2020 en april 2021 werden bijna 8000 verkeersovertredingen van voertuigen met een bijzonder kenteken geregistreerd. In diezelfde periode een jaar eerder waren dat er ruim 13.500. En een jaar daarvoor, voor de invoering van het notificatiesysteem, waren het er ruim 28.000.

Tussen mei 2020 en eind april 2021 is er voor bijna 307.000 euro aan vrijwillige betalingen ontvangen. Een jaar eerder was dat ruim 432.000 euro. Kaag zegt dat het lagere bedrag voor dit jaar komt door het teruglopend aantal overtredingen. "Hetgeen een indicatie is van het succes van het systeem."

Ontbieding bij zware overtreding

Het ministerie zegt de komende jaren meer te investeren in het verder terugdringen van het aantal verkeersovertredingen door diplomaten. "Het uitgangspunt blijft dat personen met een geprivilegieerde status de Nederlandse wet- en regelgeving moeten respecteren en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag."

Bij hoge aantallen of zware overtredingen kan het ministerie de werkgever van de diplomaat ontbieden. Bij zware overtredingen zou de immuniteit opgeheven moeten kunnen worden, zodat strafvervolging mogelijk wordt. Daar wordt aan gewerkt.