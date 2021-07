Britse premier: stadionverbod ook na online racisme

Britse voetbalfans die zijn veroordeeld wegens online racisme tegen voetballers, kunnen in de toekomst ook een stadionverbod tegemoetzien. Nu kunnen alleen supporters die in het stadion over de schreef gaan worden geweerd.

Premier Johnson wil de regels voor stadionverboden uitbreiden, zei hij vanmiddag in het Lagerhuis. "Als je schuldig bent bevonden aan online racisme tegen spelers, dan mag je niet meer naar de wedstrijd. Klip en klaar, niemand uitgezonderd."

'Veel berichten uit buitenland'

Johnson reageerde op een verzoek van oppositiepartij Labour om het verbod uit te breiden. Online racisme staat in het Verenigd Koninkrijk volop in de belangstelling na de verloren EK-finale van Engeland tegen Italië. Drie zwarte Engelse spelers misten een penalty, wat op sociale media werd gevolgd door een stortvloed aan racistische berichten. De politie doet daar onderzoek naar.

Volgens voetbalbond FA en de Engelse coach Southgate blijkt uit analyse van de tweets en Instagramposts dat het merendeel uit het buitenland komt. Ook het BBC-programma Newsnight meldt dat.

De Britse premier sprak gisteren met vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, TikTok en Snapchat. Hij heeft hen naar eigen zeggen gewaarschuwd dat ze haat en racisme van hun platforms moeten krijgen. Dat komt in een nieuwe wet te staan. Lukt het de bedrijven niet, dan kunnen ze een boete krijgen van maximaal 10 procent van hun wereldwijde omzet.