Meer tijd en geld voor organisaties afgelaste evenementen en festivals

De overheid zet nog eens 135 miljoen euro opzij om ondernemers te compenseren die evenementen en festivals moeten schrappen. Gisteren werd al duidelijk dat er meer geld beschikbaar zou komen, maar een bedrag was nog niet bekend. Het totale bedrag in het garantiefonds komt daarmee op 520 miljoen euro.

Organisaties krijgen meer vergoed dan eerst. Op dit moment krijgen ze 80 procent van de kosten vergoed en dat gaat naar 100 procent, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daaronder vallen voortaan ook de kosten die zijn gemaakt voor het boeken van artiesten buiten de Europese Unie. Ook krijgen organisaties langer de tijd om steun aan te vragen.

Vrijdag zette het kabinet een streep door meerdaagse festivals en evenementen. Tot zeker 14 augustus mogen die niet worden gehouden. Vanwege de onzekerheid kunnen ook organisatoren van evenementen in de drie weken na die datum aanspraak maken op de regeling.

'Festivals moeten doorgaan'

Het kabinetsbesluit leidde vrijdag tot woede in de sector. Festivalorganisator ID&T noemde de maatregelen disproportioneel. Het bedrijf zit onder meer achter festivals als Mysteryland, Defqon.1 en Vunzige Deuntjes.

ID&T heeft samen met zo'n dertig andere partijen een kort geding tegen de overheid aangespannen. Ze vinden dat hun festivals en evenementen gewoon kunnen doorgaan. ID&T noemt het extra geld van de overheid een pleister voor het bloeden.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra maatregelen onvoldoende. Het geld noemt hij tegen persbureau ANP een stap in de goede richting, maar de praktijk is volgens hem dat je zelf toch altijd met enorme kosten blijft zitten.

Fieldlab-methode

Volgens ID&T kunnen evenementen toch doorgaan als ze voldoen aan Fieldlab-voorwaarden. De organisatie krijgt daarin bijval van werkgeversorganisaties.

"De sector is al ruim een jaar dicht en wie durft anders überhaupt nog een evenement te organiseren. Het is sowieso een hard gelag voor veel ondernemers in de sector, die juist met de fieldlabs hadden bewezen dit te kunnen en nu weer met veel onzekerheid worden geconfronteerd hoe het na 13 augustus verdergaat", laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten.