Komende maanden worden alle stations voorzien van een AED

Alle treinstations in Nederland worden vanaf vandaag voorzien van ten minste één automatische externe defibrillator (AED). In totaal worden er de komende negen maanden 715 AED's over ruwweg 400 stations verdeeld. ProRail en de NS hebben de eerste twee nieuwe apparaten op station Culemborg geïnstalleerd.

Nu zijn er ongeveer vijftig van dit soort apparaten verspreid over de Nederlandse stations. Een AED wordt gebruikt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand.

Door alle stations van een AED te voorzien, wordt de overlevingskans van mensen die daar in de buurt een hartstilstand krijgen vergroot. Bij zeker de helft van de stations moet de AED ook beschikbaar zijn voor de omgeving van het station.

Die 'AED-loze zones' worden dan ook gedekt, zegt de Hartstichting. Dat zijn gebieden zonder dag en nacht beschikbare AED's in de buurt die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu.

"Daarmee heeft deze uitbreiding van het netwerk impact voor de stations én hun omgeving. ProRail en NS dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen", zegt directeur Floris Italianer.