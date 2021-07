Nederlandse voetbalsters spelen in Japan gelijk in oefenduel met Canada

In aanloop naar het olympische voetbaltoernooi hebben de Nederlandse voetbalsters in een oefenwedstrijd 3-3 gelijkgespeeld tegen Canada. Op het trainingscomplex in Japan kwam de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman nog met 3-1 achter, maar wist zich terug te knokken tot een gelijkspel.

Vivianne Miedema had in de eerste helft de 1-1 al voor haar rekening genomen, in de tweede helft brachten Jackie Groenen en invaller Lineth Beerensteyn de eindstand op het scorebord.

Voor vertrek stond er eigenlijk al een oefeninterland op het schema tegen Zuid-Afrika, dat duel ging niet door vanwege meerdere coronabesmettingen binnen de Zuid-Afrikaanse selectie. In plaats van een uitzwaaiwedstrijd, kwam er een uitzwaaitraining van de voetbalvrouwen.

Het oefenduel met Canada is de laatste serieuze test voordat de vrouwen gaan beginnen aan hun olympische missie. Over precies een week staat de eerste groepswedstrijd op het programma, op 21 juli trappen de Nederlandse voetbalsters af tegen Zambia. De andere tegenstanders in groep F zijn Brazilië en China.