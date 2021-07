De Graaf volgt weggejaagde Steijn op en is vierde trainer in 2,5 jaar bij NAC

Edwin de Graaf is de nieuwe trainer van NAC Breda. De 41-jarige Hagenaar was sinds het opstappen van Maurice Steijn, die wegens bedreigingen van de eigen fans dat besluit nam, in juni al interim-coach van de eerstedivisionist.

De Graaf, die tussen 2006 en 2010 voor NAC speelde, werd vorig jaar aangesteld als assistent van Steijn. Hij tekende voor een jaar en begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

NAC greep vorig seizoen naast promotie richting de eredivisie. De club verloor na een vijfde plaats in de competitie in de finale van de play-offs van NEC.

Vierde trainer

De Graaf is alweer de vierde trainer in 2,5 jaar tijd bij club uit Breda. Sindsdien passeerden Ruud Brood, Peter Hyballa en Stein als hoofdtrainers de revue.

NAC opent op zondag 8 augustus het voetbalseizoen met een uitwedstrijd bij het uit de eredivisie gedegradeerde VVV-Venlo.