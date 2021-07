Nieuwe minister en twee nieuwe staatssecretarissen bekendgemaakt

Oud-wethouder en -diplomaat Tom de Bruijn (D66) wordt minister voor Buitenlandse Handel, Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Tom de Bruijn (72) was wethouder van Den Haag. Hij werkte lange tijd als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael en doceert aan de Universiteit Leiden.

Steven van Weyenberg (48) is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor D66. Hij is woordvoerder over onder meer financiën, belastingen en arbeidsmarkt. Eerder werkte hij bij het ministerie van Economische Zaken.

Dennis Wiersma (35) is sinds 2017 Kamerlid voor de VVD en voert onder meer het woord over vreemdelingenzaken en migratie. Eerder werkte hij bij pensioenuitvoerder PGGM en was hij voorzitter van FNV-Jong.

Vertrek Van Veldhoven

Het demissionaire kabinet maakte vrijdag bekend dat er op korte termijn drie nieuwe bewindspersonen werden gezocht. Dat gebeurde nadat staatssecretaris Van Veldhoven van I&W bekend had gemaakt dat zij een nieuwe baan heeft gevonden.

De twee andere posten waren vacant omdat er door verschillende oorzaken twee ministeries waren met alleen één minister. De gecombineerde functies van D66-leider Kaag (minister van Buitenlandse Zaken) en D66-minister Koolmees (Sociale Zaken) werden te zwaar bevonden.

Eind mei meldde minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat zich ziek met een burn-out. Hij was eerder staatssecretaris van SZW. Minister Blok is nu waarnemend minister van EZK, terwijl minister Kaag zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken heeft overgenomen.

Vanwege de vakantieperiode worden de drie nieuwe bewindspersonen pas op 10 augustus door de koning beëdigd.