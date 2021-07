Vitesse haalt Deense spits van Juventus en heeft ook Schalke-doelman in vizier

Vitesse heeft de Deen Nikolai Baden Frederiksen vastgelegd. De 21-jarige aanvaller komt over van Juventus en tekent in Arnhem voor drie seizoenen met een optie voor een vierde seizoen.

Frederiksen speelde bij De Oude Dame in de beloftenploeg. In 2020 werd hij in het door corona afgebroken seizoen kort uitgeleend aan Fortuna Sittard. Vorig seizoen scoorde hij in 32 duels voor het Oostenrijkse Tirol achttien keer.

Frederiksen is na Romaric Yapi, Julian Von Moos, Daan Reiziger en Toni Domgjoni de vijfde nieuweling bij Vitesse.

Hij komt bij Vitesse in landgenoot Jacob Rasmussen een oude bekende tegen. Beiden speelden met elkaar in de jeugd van het Deense Næsby BK.

Duitse doelman

De Arnhemse club staat volgens Duitse media ook op het punt om de Duitse keeper Markus Schubert aan te trekken. De 23-jarige doelman was het afgelopen seizoen reserve bij het uit de Bundesliga gedegradeerde Schalke 04.