Slachtoffer (53) van schietincident bij ggz-instelling Den Haag overleden

Een medewerker van ggz-instelling Parnassia in Den Haag die maandag zwaargewond raakte bij een schietincident is vandaag overleden. Het gaat om een 53-jarige beveiliger van de instelling.

Maandag rond 11.30 uur liep een 67-jarige man de instelling binnen en schoot om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Bij het incident raakte ook een 36-jarige vrouw uit Rijswijk gewond. Het is niet bekend hoe het met haar gaat, meldt Omroep West.

Het motief van de dader is nog niet duidelijk. Ook is onbekend hoe hij aan het vuurwapen kwam. Volgens de politie werden in januari nog zijn wapen en munitie afgepakt vanwege een verlopen wapenvergunning. Het onderzoek loopt nog.

'Onwerkelijk'

Het slachtoffer kwam uit Rijswijk. Zijn familie is vol ongeloof. "Ik heb het gevoel alsof ik in een achtbaan zit met vele onbekende bochten. Het is een moment waarop je geloof aan het wankelen wordt gebracht en vele vragen naar boven komen, waar hij geen antwoord meer op kan geven", schrijft zijn broer op sociale media. "Het is nog steeds enorm onwerkelijk."

Collega's van de beveiliger zijn een geldinzamelingsactie gestart voor de uitvaart en de nabestaanden. Zij noemen hun collega "een ware held die bij het geweldsincident zijn leven heeft opgeofferd voor onze veiligheid".