Mediapark Hilversum langer beveiligd vanwege dreiging bij RTL Boulevard

Het Mediapark in Hilversum is voor langere tijd aangemerkt als veiligheidsrisicogebied vanwege de dreiging rondom de uitzendingen van RTL Boulevard. De zichtbare en onzichtbare maatregelen gelden voor onbepaalde tijd.

Het televisieprogramma wordt sinds maandag uitgezonden vanaf een extra beveiligde locatie op het park, in plaats van in de reguliere studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Het besluit volgde na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries een week geleden en de bedreigingen aan RTL Boulevard afgelopen weekend. Daardoor gingen meerdere uitzendingen niet door.

De afgelopen dagen gold er al een tijdelijk veiligheidsrisicogebied. De gemeenteraad van Hilversum stemde gisteravond in met een wijziging van de algemene plaatselijke verordening (APV), die de aanvullende maatregelen voor langere tijd mogelijk maken. Door de aanmerking kunnen agenten onder meer preventief fouilleren in en rondom het park en mogen bijvoorbeeld kofferbakken worden gecontroleerd.

'Geen enkel risico'

"We willen de beveiliging van het Mediapark gezien de gebeurtenissen zo goed mogelijk geregeld hebben", zei waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (VVD) na afloop van de stemming tegen NH Nieuws. "We nemen geen enkel risico."

Gistermiddag bracht de waarnemend burgemeester een bezoek aan de redactie van RTL Boulevard samen met de regionale politiechef. "Ik heb de emoties gezien van de mensen op de redactie. Een deel heeft van dichtbij meegemaakt wat er vorige week met Peter R. de Vries is gebeurd, anderen waren afgelopen weekend aan het werk toen er een dreiging was", zegt Aptroot. "Ik heb de emoties gevoeld en dat is heel heftig."

Op dit moment is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. De zoon en dochter van de misdaadverslaggever bedankten iedereen gisteren voor de massale steun in een videoboodschap.