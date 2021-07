Wateroverlast Limburg in beeld: zandzakken, hevige buien en ondergelopen snelweg

Hevige regenval in Heerlen - ANP

Na de enorme hoosbuien die gisteravond vielen in Zuid-Limburg, moeten inwoners zich opnieuw schrap zetten voor wateroverlast. Naar verwachting valt er in een paar uur tijd meer dan 100 millimeter, terwijl gemiddeld in de hele maand juli 75 millimeter valt. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot en met morgenavond.

Een zogenoemde rolwolk "rolt" voor de buien uit over het landschap van Wissenkerke, Zeeland - Anneke Cappon

Met name in de buurt van Heerlen ging het los, daar viel tussen de 50 en 90 millimeter regen. De A79 moest worden afgesloten vanwege wateroverlast:

Code oranje in Limburg: A79 bij Heerlen onder water en dak bedrijfspand ingestort - NOS

Ook de Weltervijver in Heerlen stroomde over:

En deze historische boerderij in Heerlen kwam onder water te staan:

Oliemolen in Heerlen anderhalve meter onder water - NOS

Limburg heeft al snel last van wateroverlast bij flinke buien. Dat komt door het heuvelachtige landschap. Het water stroomt van een heuvel naar een dorpscentrum. Dat leidt tot rivieren over de straten. Zoals hier in Welten, naast Heerlen:

Een paar kilometer verderop, in Ransdaal, was het niet veel beter:

Inwoners van Beek verzamelden zandzakken om zich te weren tegen het water: