Ruim 1200 mensen gearresteerd na plunderingen in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn 1234 mensen gearresteerd, sinds daar vorige week na de gevangenzetting van voormalig president Jacob Zuma rellen uitbraken. Twaalf mensen worden verdacht van het uitlokken van de rellen.

Volgens president Cyril Ramaphosa beleeft het land een van de gewelddadigste periodes sinds begin jaren 90, vóór het einde van de apartheid. Hij heeft zo'n 2500 militairen ingezet om de politie te helpen met het herstellen van de orde. Ze worden in de grote steden en op strategische plekken gestationeerd, zoals bij vliegvelden en overheidsgebouwen.

Massale plunderingen

Het dodental door rellen in Zuid-Afrika was gisteravond opgelopen tot 72. De meeste slachtoffers werden verdrukt bij massale plunderingen van winkels en distributiecentra. Bij die plunderingen greep de politie in met flitsgranaten en rubberen kogels. Anderen raakten dodelijk gewond bij plofkraken van geldautomaten en bij schietpartijen.

Politie-minister Bheki Cele nam de schade op in winkelcentrum MamsMall in Pretoria.