'Ajax en loyale aanvoerder Tadic beloven elkaar trouw tot en met 2027'

Dusan Tadic - ANP

Ajax heeft de verbintenis van aanvoerder Dusan Tadic opgewaardeerd. De aanvaller staat nu als speler tot en met 2024 onder contract en gaat bij de club daarna verder in een rol als trainer tot en met 2027, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De gezamenlijke toekomstplannen van Tadic en Ajax waren in 2019 al vastgelegd, waarbij het toen om termijnen tot en met 2023 en 2026 ging. Het nieuwe contract van Tadic is vooral een geste van Ajax. AC Milan, de nummer twee van vorig seizoen in de Serie A, was namelijk nadrukkelijk in de markt voor de voetballer. Loyaal Ajax wenste echter niet mee werken en Tadic toonde zich loyaal aan de club, die op zijn beurt de Serviër beloonde met een verbeterd contract. De 32-jarige Tadic kwam in 2018 naar Ajax en speelde tot nu toe 149 wedstrijden, scoorde 76 keer en gaf 70 assists voor de club uit Amsterdam. Hij won met Ajax in 2019 en 2021 het landskampioenschap en de KNVB-beker. Het seizoen 2019/2020 werd vroegtijdig beëindigd wegens de coronamaatregelen. Een interview met Dusan Tadic na het behalen van de landstitel met Ajax in mei:

Tadic: 'Dit wilde ik, dit wilde de club en dit willen de mensen' - NOS

Ajax maakte woensdag bekend dat het komend seizoen de thuiswedstrijden met het oude logo van de club op het shirt speelt. Het is in coronatijd een bedankje richting de fans, voor wie dit een langgekoesterde wens is.