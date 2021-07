Rashford drie maanden aan de kant door uitgestelde operatie

Marcus Rashford mist de start van het komende seizoen. De 23-jarige aanvaller van Manchester United, die zondag met Engeland de EK-finale verloor, laat zich aan een schouder opereren en staat tot eind oktober aan de kant.

Rashford had in de eindfase van het vorige seizoen al last van zijn schouder, maar stelde een operatie uit tot na het EK. United hoopte dat Rashford direct na het toernooi onder het mes zou kunnen, maar de chirurg die de operatie moet uitvoeren is pas eind deze maand beschikbaar.

Rashford reageert op racisme

Engeland bereikte de finale van het EK, waarin na strafschoppen werd verloren van Italië. Rashford was een van de Engelse spelers die een strafschop miste en dat leidde tot racistische uitlatingen op sociale media. Rashford reageerde daar maandagavond op met een krachtig statement.

"Kritiek op mijn prestaties kan ik altijd hebben", schrijft hij op Twitter. "Mijn penalty was niet goed genoeg, die had erin gemoeten. Maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb me nog nooit trotser gevoeld dan toen ik de drie leeuwen op mijn borst droeg en mijn familie zag juichen in een menigte van tienduizenden mensen. Ik heb van dat soort dingen altijd gedroomd."